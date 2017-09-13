Главы администраций Городищенского и Башмаковского районов уйдут в отставку
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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Главы администраций двух районов Пензенской области — Городищенского и Башмаковского — уйдут в отставку менее чем через три недели. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
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«До 1 октября главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободят свои посты», — написал он в своем микроблоге «Твиттер» в среду, 13 сентября.
Причины, по которым именно эти чиновники лишатся своих должностей, Иван Белозерцев не уточнил.
Пост главы администрации Городищенского района Пензенской области с июля 2006 года занимает Геннадий Березин.
Администрацией Башмаковского района с 1 июня 2012 года руководит Александр Саванков.
Березин Геннадий Алексеевич родился в селе Турдаки Городищенского района Пензенской области в 1956 году.
В 1980 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт, в 2004 году — Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию.
В 2008 году прошел переподготовку в Пензенском государственном университете по программе «Муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в качестве главного инженера колхоза «Путь Ленина» Городищенского района Пензенской области.
Затем на протяжении 16 лет работал председателем колхоза «Путь Ленина».
В январе 1997 года был избран главой администрации Городищенского района.
С июля 2000 года назначен первым заместителем главы администрации Городищенского района, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.
С декабря 2000 года работал в правительстве Пензенской области — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, в октябре 2001 года был назначен представителем губернатора в пригородной зоне.
В мае 2002 года занял должность государственного инспектора Пензенской области.
В ноябре 2002 года вновь стал главой администрации Городищенского района, а в апреле 2003-го — был избран главой местного самоуправления Городищенского района.
С августа 2005 года трудился главным инженером ООО «Птицефабрика «Зареченская».
С июля 2006 года в очередной раз занял пост главы администрации Городищенского района.
Награжден медалями «200 лет МВД России», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «За заслуги в проведении всероссийской переписи 2006 года».
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
Саванков Александр Сергеевич родился в рабочем поселке Башмаково Пензенской области в апреле 1954 года.
Окончил пензенский строительный техникум по специальности «Производство железобетонных изделий и конструкций», затем — Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры».
С 1975 по 1977 годы проходил службу в рядах Советской армии.
В 1977 году начал трудовую деятельность мастером РСУ-1 треста «Горремстрой 2» в Пензе.
С 1983 по 2004 годы занимал инженерные должности на предприятиях Пензы.
С 2004 по 2008 годы — заместитель исполнительного директора по региональной проблематике НФ «Сиап» (Москва).
В 2009 году работал заместителем начальника управления по экономике администрации Пензы.
С сентября 2009 года по август 2010 года — заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.
С августа 2010 года по май 2012 года работал заместителем директора учреждения «Департамент ЖКХ Пензы».
С 1 июня 2012 года — глава администрации Башмаковского района.