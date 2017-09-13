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Главы администраций Городищенского и Башмаковского районов уйдут в отставку

12:40 | 13.09.2017 | Политика

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Главы администраций двух районов Пензенской области — Городищенского и Башмаковского — уйдут в отставку менее чем через три недели. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Главы администраций Городищенского и Башмаковского районов уйдут в отставку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До 1 октября главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободят свои посты», — написал он в своем микроблоге «Твиттер» в среду, 13 сентября.

Причины, по которым именно эти чиновники лишатся своих должностей, Иван Белозерцев не уточнил.

Пост главы администрации Городищенского района Пензенской области с июля 2006 года занимает Геннадий Березин.

Администрацией Башмаковского района с 1 июня 2012 года руководит Александр Саванков.

Березин Геннадий Алексеевич родился в селе Турдаки Городищенского района Пензенской области в 1956 году.

В 1980 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт, в 2004 году — Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию.

В 2008 году прошел переподготовку в Пензенском государственном университете по программе «Муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в качестве главного инженера колхоза «Путь Ленина» Городищенского района Пензенской области.

Затем на протяжении 16 лет работал председателем колхоза «Путь Ленина».

В январе 1997 года был избран главой администрации Городищенского района.

С июля 2000 года назначен первым заместителем главы администрации Городищенского района, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

С декабря 2000 года работал в правительстве Пензенской области — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, в октябре 2001 года был назначен представителем губернатора в пригородной зоне.

В мае 2002 года занял должность государственного инспектора Пензенской области.

В ноябре 2002 года вновь стал главой администрации Городищенского района, а в апреле 2003-го — был избран главой местного самоуправления Городищенского района.

С августа 2005 года трудился главным инженером ООО «Птицефабрика «Зареченская».

С июля 2006 года в очередной раз занял пост главы администрации Городищенского района.

Награжден медалями «200 лет МВД России», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «За заслуги в проведении всероссийской переписи 2006 года».

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Саванков Александр Сергеевич родился в рабочем поселке Башмаково Пензенской области в апреле 1954 года.

Окончил пензенский строительный техникум по специальности «Производство железобетонных изделий и конструкций», затем — Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры».

С 1975 по 1977 годы проходил службу в рядах Советской армии.

В 1977 году начал трудовую деятельность мастером РСУ-1 треста «Горремстрой 2» в Пензе.

С 1983 по 2004 годы занимал инженерные должности на предприятиях Пензы.

С 2004 по 2008 годы — заместитель исполнительного директора по региональной проблематике НФ «Сиап» (Москва).

В 2009 году работал заместителем начальника управления по экономике администрации Пензы.

С сентября 2009 года по август 2010 года — заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.

С августа 2010 года по май 2012 года работал заместителем директора учреждения «Департамент ЖКХ Пензы».

С 1 июня 2012 года — глава администрации Башмаковского района.
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