Депутатам Законодательного собрания Пензенской области вручили удостоверения Политика Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков вручил удостоверения избранным депутатам Законодательного собрания региона шестого созыва в понедельник, 18 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Первым документ получил секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. Читайте также

Утвержден состав Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва После него удостоверения были вручены депутатам от партии «Единая Россия» Олегу Мельниченко, Владимиру Полукарову, Василию Чернышову, Сергею Ванюшину, Вениамину Африканову, Михаилу Лисину, Вячеславу Космачеву, Александру Климову и Яне Куприной. Затем документы были переданы координатору реготделения ЛДПР Александру Васильеву и председателю совета регионального отделения «Справедливой России» Валерию Плахуте. Депутаты от КПРФ на заседании отсутствовали. Нашли ошибку в тексте?

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