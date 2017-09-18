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Депутатам Законодательного собрания Пензенской области вручили удостоверения

18:28 | 18.09.2017 | Политика

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Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков вручил удостоверения избранным депутатам Законодательного собрания региона шестого созыва в понедельник, 18 сентября.

Депутатам Законодательного собрания Пензенской области вручили удостоверения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первым документ получил секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

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После него удостоверения были вручены депутатам от партии «Единая Россия» Олегу Мельниченко, Владимиру Полукарову, Василию Чернышову, Сергею Ванюшину, Вениамину Африканову, Михаилу Лисину, Вячеславу Космачеву, Александру Климову и Яне Куприной.

Затем документы были переданы координатору реготделения ЛДПР Александру Васильеву и председателю совета регионального отделения «Справедливой России» Валерию Плахуте.

Депутаты от КПРФ на заседании отсутствовали.
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