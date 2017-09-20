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«Единая Россия» планирует выдвинуть Мельниченко на должность члена Совета Федерации

10:17 | 20.09.2017 | Политика

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Региональный политсовет партии «Единая Россия» принял решение выдвинуть депутата Законодательного собрания Пензенской области Олега Мельниченко в качестве кандидата на должность члена Совета Федерации РФ.

«Единая Россия» планирует выдвинуть Мельниченко на должность члена Совета Федерации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания, состоявшегося перед вторым этапом XXIII конференции реготделения «Единой России», которая проходит в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 20 сентября, его кандидатуру предложил губернатор Иван Белозерцев.

Биография

Мельниченко Олег Владимирович

«Все вы его прекрасно знаете. Это наш земляк, он родился здесь, школу №14 закончил, педагогический институт, преподавал, защитил кандидатскую диссертацию, работал в администрации Железнодорожного района, в правительстве области. Занимал различные должности, очень серьезные. […] Область он знает, людей знает, предприятия, которые работают в промышленности, знает», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что кандидатуру от «Единой России» на должность члена Совета Федерации РФ – представителя от Законодательного собрания Пензенской области должен будет утвердить президиум Генерального совета партии, после чего этот вопрос будет рассмотрен на сессии регионального парламента.

«Надеюсь, что Законодательное собрание поддержит эту кандидатуру, и он [Олег Мельниченко] будет достойно представлять Пензенский регион в Совете Федерации, будет отстаивать наши интересы, и денег в бюджет Пензенской области будет идти больше», — добавил губернатор.

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В итоге кандидатура Олега Мельниченко была поддержана единогласно.

В своем ответном слове он поблагодарил всех проголосовавших за оказанное доверие.

«Я обещаю, что буду делать все в интересах Пензенской области, в интересах жителей Пензенской области и во имя Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

Также он выразил надежду, что в случае избрания его членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области депутаты будут оказывать ему помощь и поддержку в дальнейшей работе.
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