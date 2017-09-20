«Единая Россия» планирует выдвинуть Мельниченко на должность члена Совета Федерации Политика

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Региональный политсовет партии «Единая Россия» принял решение выдвинуть депутата Законодательного собрания Пензенской области Олега Мельниченко в качестве кандидата на должность члена Совета Федерации РФ.

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В ходе заседания, состоявшегося перед вторым этапом XXIII конференции реготделения «Единой России», которая проходит в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 20 сентября, его кандидатуру предложил губернатор Иван Белозерцев.

Биография

Мельниченко Олег Владимирович

«Все вы его прекрасно знаете. Это наш земляк, он родился здесь, школу №14 закончил, педагогический институт, преподавал, защитил кандидатскую диссертацию, работал в администрации Железнодорожного района, в правительстве области. Занимал различные должности, очень серьезные. […] Область он знает, людей знает, предприятия, которые работают в промышленности, знает», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что кандидатуру от «Единой России» на должность члена Совета Федерации РФ – представителя от Законодательного собрания Пензенской области должен будет утвердить президиум Генерального совета партии, после чего этот вопрос будет рассмотрен на сессии регионального парламента.

«Надеюсь, что Законодательное собрание поддержит эту кандидатуру, и он [Олег Мельниченко] будет достойно представлять Пензенский регион в Совете Федерации, будет отстаивать наши интересы, и денег в бюджет Пензенской области будет идти больше», — добавил губернатор.

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В итоге кандидатура Олега Мельниченко была поддержана единогласно.

В своем ответном слове он поблагодарил всех проголосовавших за оказанное доверие.

«Я обещаю, что буду делать все в интересах Пензенской области, в интересах жителей Пензенской области и во имя Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

Также он выразил надежду, что в случае избрания его членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области депутаты будут оказывать ему помощь и поддержку в дальнейшей работе.