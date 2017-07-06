Олег Мельниченко прокомментировал свое выдвижение кандидатом в депутаты Заксобрания Политика

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко прокомментировал ИА «PenzaNews» свое выдвижение кандидатом в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия».

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«С предложением принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области ко мне обратились члены партии «Единая Россия». Их предложение нашло поддержку у губернатора региона Белозерцева Ивана Александровича. Я дал свое согласие. Президиум Генерального совета «Единой России» рассмотрел и включил мою кандидатуру в общеобластную часть списка кандидатов», — пояснил собеседник агентства в четверг, 6 июля.

Он отметил, что состоит в партии уже много лет и является членом политсовета ее регионального отделения.

«Несмотря на продолжительную работу в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде, я остаюсь коренным жителем Пензы. Здесь я родился, вырос, прошел основные ступени государственной службы: работал заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы, вице-губернатором Пензенской области, затем перешел в аппарат полномочного представителя президента», — сказал Олег Мельниченко.

По его словам, здесь живут его родные и друзья.

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«Связь с регионом я никогда не терял, и мне небезразличны проблемы моей малой родины», — подчеркнул собеседник агентства.

Олег Мельниченко также обратил внимание на то, что Пензенская область входит в число регионов ПФО, поэтому в силу профессиональной деятельности он «полностью погружен в проблематику территории» и знает, «чем живет население, с какими проблемами ежедневно приходится сталкиваться людям».

«Если мне будет оказано доверие избирателей, то я готов продолжить работу на благо региона, пензенцев и страны в законодательной сфере», — резюмировал заместитель полпреда президента РФ в ПФО.