Вадим Супиков возглавил фракцию «Единая Россия» в пензенском Заксобрании
Печать
Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Депутат Вадим Супиков возглавил фракцию партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Соответствующее решение было принято тайным голосованием на первом общем организационном собрании депутатов регионального парламента от «Единой России», которое состоялось в среду, 20 сентября.
Заместителями руководителя фракции избраны Людмила Глухова и Виктор Кондрашин.
Читайте также
«Единая Россия» выдвинет Валерия Лидина в качестве кандидата в председатели Заксобрания
Также в ходе мероприятия народные избранники обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности фракции.
Среди приоритетных вопросов депутаты отметили работу с избирателями, а также взаимодействие со средствами массовой информации, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.
Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоялись 10 сентября.
В целом по области явка составила 50,98%: в Пензе — 33,07%, по районам — от 27% до 89%.
Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу по всем 18 одномандатным округам. По общеобластному списку жители Пензенской области отдали партии власти 68,99%, благодаря чему «Единая Россия» получила еще 14 мандатов.
Таким образом, «Единую Россию» в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва будут представлять 32 депутата.