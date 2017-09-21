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Вадим Супиков возглавил фракцию «Единая Россия» в пензенском Заксобрании

09:38 | 21.09.2017 | Политика

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Депутат Вадим Супиков возглавил фракцию партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва.

Вадим Супиков возглавил фракцию «Единая Россия» в пензенском Заксобрании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение было принято тайным голосованием на первом общем организационном собрании депутатов регионального парламента от «Единой России», которое состоялось в среду, 20 сентября.

Заместителями руководителя фракции избраны Людмила Глухова и Виктор Кондрашин.

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Также в ходе мероприятия народные избранники обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности фракции.

Среди приоритетных вопросов депутаты отметили работу с избирателями, а также взаимодействие со средствами массовой информации, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоялись 10 сентября.

В целом по области явка составила 50,98%: в Пензе — 33,07%, по районам — от 27% до 89%.

Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу по всем 18 одномандатным округам. По общеобластному списку жители Пензенской области отдали партии власти 68,99%, благодаря чему «Единая Россия» получила еще 14 мандатов.

Таким образом, «Единую Россию» в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва будут представлять 32 депутата.
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