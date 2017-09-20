«Единая Россия» выдвинет Валерия Лидина в качестве кандидата в председатели Заксобрания Политика

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Делегаты второго этапа XXIII конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 20 сентября, приняли решение о выдвижении секретаря реготделения партии Валерия Лидина в качестве кандидата в председатели Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его кандидатуру на этот пост предложил губернатор Иван Белозерцев.

«Он у меня был первым заместителем, когда я возглавлял Законодательное собрание, когда я был избран губернатором, возглавил Законодательное собрание. Сумел сохранить традиции, которые были установлены многими предшественниками. Законодательное собрание работало добросовестно, не было конфликтных ситуаций. […] Я думаю, что, если мы внесем предложение и проголосуем за его кандидатуру, мы сделаем правильный выбор», — сказал глава региона.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Кириллов в качестве альтернативы предложил на пост председателя кандидатуру Вячеслава Космачева, занимавший должность заместителя спикера регионального парламента пятого созыва.

Читайте также

Первая сессия Заксобрания Пензенской области шестого созыва пройдет 26 сентября

Обращаясь к собравшимся, Валерий Лидин подчеркнул, что в работе Законодательного собрания шестого созыва он считает важным сохранение наработанного опыта по созданию нормативно-правовой базы во всех сферах жизни.

«Считаю главной задачей создание условий для дальнейшего укрепления и развития взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти», — добавил он.

В свою очередь Вячеслав Космачев отметил, что победа «Единой России» на выборах влечет за собой высокую ответственность.

«Эту ответственность мы должны оправдывать в ежедневной работе», — добавил он.

По итогам тайного голосования за Валерия Лидина было отдано 195 голосов, за Вячеслава Космачева — 12.

В завершении секретарь реготделения партии «Единая Россия» поблагодарил всех за высокое доверие.

«Постараюсь оправдать его честным добросовестным трудом», — резюмировал Валерий Лидин.