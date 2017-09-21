Иван Белозерцев занял 19 строчку рейтинга губернаторов-блогеров Политика

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 19 строчку рейтинга наиболее цитируемых глав регионов, ведущих собственные блоги, составленного компанией «Медиалогия» за август 2017 года.

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Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева составил 6,7 пункта.

У главы Чечни Рамзана Кадырова, который является лидером рейтинга, он достиг 703,8 пункта.

На второй строчке расположился мэр Москвы Сергей Собянин — 378,9 пункта, на третьей — глава Крыма Сергей Аксенов с показателем 175,1.

Как отмечается в пояснении к рейтингу, самым цитируемым сообщением в микроблоге Ивана Белозерцева стала запись о встрече с переселенцами в Сурске.

Был в Сурске,встречался с жителями домов, построенных по программе расселения ветхого и аварийного жилья. pic.twitter.com/DYOlKHRzme — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) August 16, 2017

По итогам рейтинга за май губернатор Пензенской области занимал восьмое место. В исследованиях за июнь и июль Иван Белозерцев не вошел топ-20 губернаторов-блогеров.

В рейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 42 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 20 сентября 2017 года.