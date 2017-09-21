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Иван Белозерцев занял 19 строчку рейтинга губернаторов-блогеров

16:27 | 21.09.2017 | Политика

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 19 строчку рейтинга наиболее цитируемых глав регионов, ведущих собственные блоги, составленного компанией «Медиалогия» за август 2017 года.

Иван Белозерцев занял 19 строчку рейтинга губернаторов-блогеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева составил 6,7 пункта.

У главы Чечни Рамзана Кадырова, который является лидером рейтинга, он достиг 703,8 пункта.

На второй строчке расположился мэр Москвы Сергей Собянин — 378,9 пункта, на третьей — глава Крыма Сергей Аксенов с показателем 175,1.

Как отмечается в пояснении к рейтингу, самым цитируемым сообщением в микроблоге Ивана Белозерцева стала запись о встрече с переселенцами в Сурске.

По итогам рейтинга за май губернатор Пензенской области занимал восьмое место. В исследованиях за июнь и июль Иван Белозерцев не вошел топ-20 губернаторов-блогеров.

В рейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 42 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 20 сентября 2017 года.
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