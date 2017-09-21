Иван Белозерцев занял 19 строчку рейтинга губернаторов-блогеров
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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 19 строчку рейтинга наиболее цитируемых глав регионов, ведущих собственные блоги, составленного компанией «Медиалогия» за август 2017 года.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева составил 6,7 пункта.
У главы Чечни Рамзана Кадырова, который является лидером рейтинга, он достиг 703,8 пункта.
На второй строчке расположился мэр Москвы Сергей Собянин — 378,9 пункта, на третьей — глава Крыма Сергей Аксенов с показателем 175,1.
Как отмечается в пояснении к рейтингу, самым цитируемым сообщением в микроблоге Ивана Белозерцева стала запись о встрече с переселенцами в Сурске.
По итогам рейтинга за май губернатор Пензенской области занимал восьмое место. В исследованиях за июнь и июль Иван Белозерцев не вошел топ-20 губернаторов-блогеров.
В рейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.
Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 42 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Данные рассчитаны 20 сентября 2017 года.