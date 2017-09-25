Геннадий Березин освободил пост главы администрации Городищенского района Политика

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Городищенского района приняли решение о прекращении полномочий главы райадминистрации Геннадия Березина в связи с истечением срока контракта.

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Как сообщается на сайте администрации Городищенского района, с 21 сентября обязанности главы райадминистрации исполняет Наталья Коврижных, занимающая должность руководителя аппарата администрации района.

Ожидается, что в ближайшее время пройдет конкурс на замещение должности главы администрации Городищенского района, назначаемого по контракту.

Березин Геннадий Алексеевич родился в селе Турдаки Городищенского района Пензенской области в 1956 году.

В 1980 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт, в 2004 году — Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию.

В 2008 году прошел переподготовку в Пензенском государственном университете по программе «Муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в качестве главного инженера колхоза «Путь Ленина» Городищенского района Пензенской области.

Затем на протяжении 16 лет работал председателем колхоза «Путь Ленина».

В январе 1997 года был избран главой администрации Городищенского района.

С июля 2000 года назначен первым заместителем главы администрации Городищенского района, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

С декабря 2000 года работал в правительстве Пензенской области — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, в октябре 2001 года был назначен представителем губернатора в пригородной зоне.

В мае 2002 года занял должность государственного инспектора Пензенской области.

В ноябре 2002 года вновь стал главой администрации Городищенского района, а в апреле 2003-го — был избран главой местного самоуправления Городищенского района.

С августа 2005 года трудился главным инженером ООО «Птицефабрика «Зареченская».

С июля 2006 года в очередной раз занял пост главы администрации Городищенского района.

Награжден медалями «200 лет МВД России», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «За заслуги в проведении всероссийской переписи 2006 года».

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.