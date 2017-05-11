Березин пока не комментирует дело о злоупотреблениях в городищенской администрации Общество

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Городищенского района Пензенской области Геннадий Березин пока никак не может прокомментировать уголовное дело, возбужденное по факту злоупотреблений полномочиями должностными лицами при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на территории муниципального образования.

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«Пока никак [не могу прокомментировать]», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» по телефону в четверг, 11 мая.

Впервые информация о том, что в администрации Городищенского района Пензенской области проведены обыски и изъяты документы появилась в конце апреля 2017 года. Тогда источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении главы администрации Городищенского района Геннадия Березина.

Официально эти сведения в СКР и ФСБ ни подтверждать, ни опровергать не стали. Сам Геннадий Березин на тот момент оказался недоступен для общения со СМИ.

В минувшую среду, 10 мая, в СКР прокомментировали уголовное дело о злоупотреблениях в городищенской администрации. В ведомстве уточнили, что оно возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, в период 2013–2014 годов администрацией Городищенского района в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья заключались муниципальные контракты с коммерческими строительными организациями на приобретение за счет бюджетных средств квартир в строящихся домах в Сурске по завышенной стоимости квадратного метра. При наличии сведений об имевшихся строительных дефектах и отступлениях от нормативно-технической документации представители администрации Сурска подписали акты приема-передачи квартир.

В СКР считают, что в результате действий должностных лиц были нарушены права и законные интересы участников программы, а администрации Сурска причинен ущерб в размере более 5 млн. рублей.