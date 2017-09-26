12:01:53 Вторник, 26 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Олег Мельниченко будет представлять пензенское Заксобрание в Совете Федерации РФ

11:22 | 26.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Депутат Олег Мельниченко избран членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области. Соответствующее решение принято в ходе первой организационной сессии регионального парламента во вторник, 26 сентября.

Олег Мельниченко будет представлять пензенское Заксобрание в Совете Федерации РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кандидатуру Олега Мельниченко представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Он родился здесь у нас, пензяк. […] Работал на различных должностях — и преподавал, затем работал заместителем главы администрации Железнодорожного района, работал заместителем председателя правительства Пензенской области, потом в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, был помощником, заместителем полпреда. Регион он наш знает, работу государственной службы, депутатского корпуса — тоже», — сказал глава региона.

Читайте также

Кондрашин назвал Мельниченко опытным политиком, способным принести пользу региону

Он отметил, что это кандидатура не только от «Единой России», а «от всех политических партий».

«У меня нет сомнений в том, что Олег Владимирович [Мельниченко] как патриот нашего региона будет делать все для того, чтобы оказывать помощь Пензенской области во многих вопросах», — добавил Иван Белозерцев.

В итоге решение о назначении Олега Мельниченко членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области было принято единогласно.

В свою очередь Олег Мельниченко поблагодарил депутатов за поддержку.

«Я постараюсь ваше доверие оправдать. Руководствоваться буду исключительно интересами региона и делать все необходимое, чтобы социально-экономическое развитие Пензенского региона было успешным», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
«Пензаконцерт» откроет сезон концертом симфонической капеллы Подозреваемая в краже 750 тыс. рублей у жительницы Засечного женщина задержана
Вице-мэр пояснил, почему отопительный сезон в Пензе стартует раньше регламентного срока В Пензе задержаны двое мужчин, избивших прохожих в центре города
В Пензу на всероссийскую медицинскую конференцию приедут врачи из 75 регионов Жительница Лунинского района получила условный срок за культивирование мака
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама