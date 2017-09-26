Олег Мельниченко будет представлять пензенское Заксобрание в Совете Федерации РФ Политика

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Депутат Олег Мельниченко избран членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области. Соответствующее решение принято в ходе первой организационной сессии регионального парламента во вторник, 26 сентября.

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Кандидатуру Олега Мельниченко представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Он родился здесь у нас, пензяк. […] Работал на различных должностях — и преподавал, затем работал заместителем главы администрации Железнодорожного района, работал заместителем председателя правительства Пензенской области, потом в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, был помощником, заместителем полпреда. Регион он наш знает, работу государственной службы, депутатского корпуса — тоже», — сказал глава региона.

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Он отметил, что это кандидатура не только от «Единой России», а «от всех политических партий».

«У меня нет сомнений в том, что Олег Владимирович [Мельниченко] как патриот нашего региона будет делать все для того, чтобы оказывать помощь Пензенской области во многих вопросах», — добавил Иван Белозерцев.

В итоге решение о назначении Олега Мельниченко членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области было принято единогласно.

В свою очередь Олег Мельниченко поблагодарил депутатов за поддержку.

«Я постараюсь ваше доверие оправдать. Руководствоваться буду исключительно интересами региона и делать все необходимое, чтобы социально-экономическое развитие Пензенского региона было успешным», — сказал он.