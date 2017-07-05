Кондрашин назвал Мельниченко опытным политиком, способным принести пользу региону Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, который вошел в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от партии «Единая Россия», является опытным политиком, который способен принести пользу региону. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

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«Я могу сказать лишь одно, что это решение принято руководством партии. Олег Мельниченко — опытный политик, который, безусловно, может принести очень много полезного», — сказал собеседник агентства во время перерыва, объявленного в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 5 июля.

По словам Виктора Кондрашина, возвращение Олега Мельниченко на политическую арену Пензенской области можно назвать своевременным.

«Он, во-первых, наш, пензяк. Он мой коллега. Я считаю, что это хорошо, когда такие опытные политики возвращаются, скажем так, на свою [малую] родину и используют свой опыт, свои способности для решения, как Вы сами понимаете, очень сложных проблем, которые у нас существуют сейчас — и в Пензенской области, и в России. Поэтому в данном случае это лишь свидетельство того, что в таких сложных условиях, как сейчас, необходимо, чтобы во власти были очень компетентные, профессиональные люди, которые могут действительно решать проблемы, которые их знают», — пояснил сенатор.

Он добавил, что Олег Мельниченко как заместитель полпреда президента РФ в ПФО «очень хорошо владеет ситуацией» и «имеет авторитет во властных структурах».

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«А сейчас необходимо взаимодействие федеральной власти, региональной власти. Сейчас необходима активная законотворческая деятельность по решению очень сложных проблем. Это усиление, я считаю, Законодательного собрания Пензенской области, и это в общем-то, я думаю, нормальное решение», — резюмировал Виктор Кондрашин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июня были сформированы предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России». В общеобластную часть списка были включены губернатор Иван Белозерцев, секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Валерий Лидин и член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

5 июля на XXIII конференции реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что состав тройки претерпел изменения — вместо Виктора Кондрашина в общеобластную часть было предложено включить Олега Мельниченко.

Позже он пояснил, что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».