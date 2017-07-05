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Кондрашин назвал Мельниченко опытным политиком, способным принести пользу региону

14:10 | 05.07.2017 | Политика

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, который вошел в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от партии «Единая Россия», является опытным политиком, который способен принести пользу региону. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

Кондрашин назвал Мельниченко опытным политиком, способным принести пользу региону

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«Я могу сказать лишь одно, что это решение принято руководством партии. Олег Мельниченко — опытный политик, который, безусловно, может принести очень много полезного», — сказал собеседник агентства во время перерыва, объявленного в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 5 июля.

По словам Виктора Кондрашина, возвращение Олега Мельниченко на политическую арену Пензенской области можно назвать своевременным.

«Он, во-первых, наш, пензяк. Он мой коллега. Я считаю, что это хорошо, когда такие опытные политики возвращаются, скажем так, на свою [малую] родину и используют свой опыт, свои способности для решения, как Вы сами понимаете, очень сложных проблем, которые у нас существуют сейчас — и в Пензенской области, и в России. Поэтому в данном случае это лишь свидетельство того, что в таких сложных условиях, как сейчас, необходимо, чтобы во власти были очень компетентные, профессиональные люди, которые могут действительно решать проблемы, которые их знают», — пояснил сенатор.

Он добавил, что Олег Мельниченко как заместитель полпреда президента РФ в ПФО «очень хорошо владеет ситуацией» и «имеет авторитет во властных структурах».

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«А сейчас необходимо взаимодействие федеральной власти, региональной власти. Сейчас необходима активная законотворческая деятельность по решению очень сложных проблем. Это усиление, я считаю, Законодательного собрания Пензенской области, и это в общем-то, я думаю, нормальное решение», — резюмировал Виктор Кондрашин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июня были сформированы предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России». В общеобластную часть списка были включены губернатор Иван Белозерцев, секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Валерий Лидин и член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

5 июля на XXIII конференции реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что состав тройки претерпел изменения — вместо Виктора Кондрашина в общеобластную часть было предложено включить Олега Мельниченко.

Позже он пояснил, что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».
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