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Михаил Бабич проведет в Пензе заседание совета при полпреде в ПФО

12:15 | 28.09.2017 | Политика

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Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Заседание совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе под председательством Михаила Бабича пройдет в Пензе в предстоящую пятницу, 29 сентября.

Михаил Бабич проведет в Пензе заседание совета при полпреде в ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба полпреда, участники совета обсудят реализацию мероприятий по стимулированию роста экономики регионов Приволжского федерального округа, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие главы регионов ПФО, представители Федерального Собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций.

Кроме того, в числе приглашенных — министр финансов России Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
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