Александр Водопьянов будет руководить наровчатской администрацией до назначения главы Политика

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Александр Водопьянов, полномочия которого как главы администрации Наровчатского района Пензенской области были прекращены в ходе первой организационной сессии собрания представителей в минувшую среду, 27 сентября, будет исполнять обязанности руководителя исполнительно-распорядительного органа до назначения нового главы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято депутатами единогласно в ходе второй сессии районного собрания представителей, прошедшей в пятницу, 29 сентября.

Конкурс на замещение должности главы администрации Наровчатского района, назначаемого по контракту, состоится 13 ноября.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться конкурсной комиссией по 13 октября включительно.

При отборе будут учитываться профессиональные и деловые качества претендентов. Члены конкурсной комиссии примут во внимание опыт каждого кандидата как руководителя, в том числе в сфере муниципального управления, а также его стаж работы в качестве чиновника.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 57-летний Александр Водопьянов занимал должность главы администрации Наровчатского района Пензенской области с 1998 года.

Согласно уставу Наровчатского района, глава администрации руководит исполнительно-распорядительным органом на принципах единоначалия. Он назначается по контракту, который заключается по результатам конкурса на замещение данной должности.

Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на эту должность — до дня начала работы собрания представителей нового созыва, но не менее чем на два года.

Выборы собрания представителей четвертого созыва состоялись в единый день голосования, 10 сентября.

Победу на них одержали: Татьяна Урсова, которая на первой сессии была единогласно избрана главой Наровчатского района, а также Владимир Байкин, Татьяна Гришаева, Александр Обухов, Галина Бычкова, Александр Степашкин, Владимир Карамышев, Александр Колмыков, Николай Салеев, Валентина Стародубова, Николай Журавлев, Александр Сохряков, Валентина Свищева, Сергей Алырев, Геннадий Парфенов, Николай Беспалов и Наталья Буренкова. Все они, кроме последней, были выдвинуты пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Наталья Буренкова участвовала в выборах от «Справедливой России».