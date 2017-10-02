Вячеслав Демичев будет руководить бессоновской администрацией до назначения главы Политика

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Вячеслав Демичев, полномочия которого как главы администрации Бессоновского района Пензенской области были прекращены в связи с истечением срока контракта, будет исполнять обязанности руководителя исполнительно-распорядительного органа до назначения нового главы.

Фото: Rbesson.pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель аппарата райадминистрации Наталья Шалдаева, решение о прекращении полномочий Вячеслава Демичева было принято на первой организационной сессии собрания представителей Бессоновского района четвертого созыва 22 сентября, в связи с чем исполнение обязанностей главы было возложено на его первого заместителя Александра Карагодина.

Она добавила, что на следующей сессии, состоявшейся 26 сентября, и.о. главы администрации района был назначен Вячеслав Демичев.

«Конкурс [на замещение должности главы администрации Бессоновского района] состоится 10 ноября. Документы на него принимаются с 30 сентября по 14 октября включительно», — уточнила собеседница агентства.

В соответствии с уставом Бессоновского района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Четвертый созыв собрания представителей Бессоновского района был сформирован по результатам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

Демичев Вячеслав Евгеньевич родился в Оренбургской области 26 февраля 1956 года.

В 1979 году окончил Пензенский политехнический институт.

В 1998 году прошел в ПГУ профессиональную переподготовку по специальности «Юриспруденция», а в 2000 году — по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 1978 году начал свою трудовую деятельность автомехаником тамалинского транспортного предприятия, директором которого являлся с 1982 по 1990 годы.

В 1990–1991 годах — заместитель председателя тамалинского совета народных депутатов.

В 1998–2000 годах — управляющий отделением пензенского регионального банка «СБС-Агро», директор белинского дополнительного офиса пензенского губернского банка «Тарханы».

В апреле 2000 года назначен на должность главы администрации Тамалинского района.

В декабре 2002 года избран главой местного самоуправления Тамалинского района.

С мая 2006 года работал главой администрации Лунинского района.

С января 2014 года — глава администрации Бессоновского района.

Награжден медалями «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «За содружество во имя спасения».

Лауреат всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».