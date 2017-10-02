Конкурс на замещение должности главы администрации Неверкинского района пройдет 7 ноября Политика

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Конкурс на замещение должности главы администрации Неверкинского района Пензенской области назначен на 7 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель аппарата райадминистрации Андрей Ендуткин.

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Он пояснил, что прием документов на него будет осуществляться по 7 октября.

Руководитель аппарата добавил, что должность главы стала вакантной после того, как 22 сентября на первой организационной сессии собрания представителей Неверкинского района четвертого созыва были прекращены полномочия предыдущего руководителя Юрия Моисеева в связи с истечением срока контракта.

На данный момент обязанности главы администрации Неверкинского района исполняет первый заместитель по вопросам экономического развития Александр Агальцов.

В соответствии с уставом Неверкинского района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Четвертый созыв собрания представителей района был сформирован по результатам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

Моисеев Юрий Владимирович родился в селе Калинино Балтайского района Саратовской области 25 июля 1964 года.

В 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина по специальности «Инженер-механик», в 2001 году — Московский институт потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».

Является кандидатом сельскохозяйственных наук.

Трудовую деятельность начал в колхозе имени М.И. Калинина в селе Калинино (ныне Столыпино) Балтайского района Саратовской области, где работал заведующим гаражом, затем — главным инженером, а с июня 1996 года — председателем правления.

В 1996 году был избран в собрание депутатов Балтайского района.

В сентябре 1998 года был избран главой администрации объединенного муниципального образования Балтайского района.

С июля 2002 года — вице-губернатор Саратовской области, первый заместитель председателя правительства региона.

В 2006–2007 годах трудился директором ФГУ «Государственная заводская конюшня «Саратовская» с ипподромом».

С 2007 по 2011 годы работал руководителем коммерческих фирм в Саратовской области.

С 24 августа 2011 года исполнял обязанности главы администрации Неверкинского района Пензенской области .

21 сентября того же года был назначен главой администрации Неверкинского района.

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), почетным знаком губернатора Саратовской области (2000).