15:50:39 Четверг, 5 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответит на вопросы читателей ИА «PenzaNews» 6 октября с 11.00 до 13.00

Капралов рассчитывает узнать о передовых подходах к управлению на тренинге в Сочи

11:47 | 05.10.2017 | Политика

Печать

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов отметил большую практическую пользу от образовательного тренинга «Программа развития кадрового управленческого резерва», который организован для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности на базе сочинского центра «Сириус».

Капралов рассчитывает узнать о передовых подходах к управлению на тренинге в Сочи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Участие в данной программе — возможность получить новые навыки и знания о самых передовых подходах в сфере управления и, конечно же, выстроить уверенные деловые связи с коллегами из регионов и федеральных структур», — прокомментировал он ИА «PenzaNews».

Сергей Капралов уточнил, что образовательный модуль, посвященный новым методам управления в цифровом мире, рассчитан на пять дней.

«Основу программы обучения составляют встречи со спикерами российского и международного уровня, среди которых — эксперты-практики, руководители компаний и представители различных органов власти. К примеру, Шмелева Елена Викторовна, руководитель фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус», рассказала о деятельности возглавляемого ею фонда и программе поддержки одаренной молодежи в нашей стране. Черномордиков Михаил, директор департамента стратегических технологий Microsoft, представил интересный материал о больших данных и искусственном интеллекте в промышленности, а Девид Берч, директор по инновациям Consult Hyperion, профессор Школы бизнеса в Гилфорде, рассказал о кибербезопасности и киберидентичности в глобальной цифровой экономике», — пояснил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что лекции проходят динамично — участники общаются по обсуждаемой теме, имея возможность задать вопрос спикеру.

По словам Сергея Капралова, обмен опытом и лучшими практиками проходит в том числе в рамках созданных проектные команд.

«Перед ними поставлены задачи по разработке проектов, которые впоследствии можно было бы реализовать в субъектах — в области молодежной социализации, здравоохранения, подготовки кадров для экономики и другие. Этот формат работы позволяет максимально поделиться имеющимся опытом, практиками и знаниями. Уверен, что какие-то проекты можно будет внедрить и на территории Пензенской области», — резюмировал глава Минэкономики региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности стартовал в сочинском центре «Сириус» 3 октября.

Мероприятие организовано при участии администрации президента РФ на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.

В программе принимают участие специалисты, включенные в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина.
Актуальное
Читайте также
Неверкинский лимонад и напиток из алоэ планируется поставлять в Таджикистан и Вятку Юрий Моисеев назначен и.о. главы администрации Неверкинского района
Работа губернского лицея Пензы будет включена в банк лучших региональных практик Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе продлится до 7 октября
В Пензе конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной будет посвящен малой родине Валерий Савельев поздравил пензенских педагогов с Днем учителя
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама