Капралов рассчитывает узнать о передовых подходах к управлению на тренинге в Сочи Политика

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов отметил большую практическую пользу от образовательного тренинга «Программа развития кадрового управленческого резерва», который организован для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности на базе сочинского центра «Сириус».

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«Участие в данной программе — возможность получить новые навыки и знания о самых передовых подходах в сфере управления и, конечно же, выстроить уверенные деловые связи с коллегами из регионов и федеральных структур», — прокомментировал он ИА «PenzaNews».

Сергей Капралов уточнил, что образовательный модуль, посвященный новым методам управления в цифровом мире, рассчитан на пять дней.

«Основу программы обучения составляют встречи со спикерами российского и международного уровня, среди которых — эксперты-практики, руководители компаний и представители различных органов власти. К примеру, Шмелева Елена Викторовна, руководитель фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус», рассказала о деятельности возглавляемого ею фонда и программе поддержки одаренной молодежи в нашей стране. Черномордиков Михаил, директор департамента стратегических технологий Microsoft, представил интересный материал о больших данных и искусственном интеллекте в промышленности, а Девид Берч, директор по инновациям Consult Hyperion, профессор Школы бизнеса в Гилфорде, рассказал о кибербезопасности и киберидентичности в глобальной цифровой экономике», — пояснил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что лекции проходят динамично — участники общаются по обсуждаемой теме, имея возможность задать вопрос спикеру.

По словам Сергея Капралова, обмен опытом и лучшими практиками проходит в том числе в рамках созданных проектные команд.

«Перед ними поставлены задачи по разработке проектов, которые впоследствии можно было бы реализовать в субъектах — в области молодежной социализации, здравоохранения, подготовки кадров для экономики и другие. Этот формат работы позволяет максимально поделиться имеющимся опытом, практиками и знаниями. Уверен, что какие-то проекты можно будет внедрить и на территории Пензенской области», — резюмировал глава Минэкономики региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности стартовал в сочинском центре «Сириус» 3 октября.

Мероприятие организовано при участии администрации президента РФ на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.

В программе принимают участие специалисты, включенные в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина.