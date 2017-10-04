Сергей Капралов по линии администрации президента РФ проходит тренинг по подготовке кадров Политика

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов по линии администрации президента России проходит образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности, который стартовал в сочинском центре «Сириус» 3 октября. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник в облправительстве.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сергей Викторович [Капралов] является единственным представителем Пензенской области на этом значимом федеральном образовательном мероприятии», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, почему именно Сергей Капралов был отобран из Пензы, собеседник агентства напомнил, что он, а также бывший гендиректор АО «НИИФИ», член Совета Федерации Алексей Дмитриенко, заместитель руководителя аппарата – начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей Панин и заместитель руководителя аппарата – начальник управления госслужбы и кадров правительства региона Игорь Балашов ранее были включены в обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина.

Биография

Капралов Сергей Викторович

По информации федеральных СМИ, тренинг по подготовке кадров в Сочи, который завершится 7 октября, организован при участии администрации президента РФ на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.

Образовательный курс состоит из восьми модулей: первый из них прошел в июне, последний назначен на февраль. На прохождение курсов были записаны 67 человек, 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Именно эта часть участников тренинга могла бы претендовать на губернаторские посты, отмечает РБК .

Согласно имеющимся у информагентства данным, его проходят депутаты-единороссы Александр Авдеев, Антон Гетта, Владимир Гутенев, Дмитрий Исламов, Артем Кавинов, Максим Кудрявцев, Владимир Панов, Михаил Шеремет, а также Иван Абрамов и Сергей Жигарев от ЛДПР, Александр Бурков от «Справедливой России» и бывший народный избранник от КПРФ Олег Денисенко.

Слушателями курсов от Совета Федерации стали Сергей Мамедов (Самарская область), Лилия Гумерова (Башкирия), Николай Журавлев (Костромская область), Владимир Полетаев (Республика Алтай) и Мурат Хапсироков (Адыгея).

Также в тренинге участвуют представители министерств — глава Росстандарта Алексей Абрамов, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, заместитель министра энергетики Алексей Текслер, заместитель министра юстиции Максим Травников, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Читайте также

Эксперты оценили вероятность отставки Ивана Белозерцева с поста губернатора

Трое участников тренинга — сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности России Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития РФ Александр Цыбульский — на прошлой неделе были назначены главами регионов.

Так, в частности, Азаров стал временно исполняющим обязанности главы Самарской области, Никитин — Нижегородской области, а Цыбульский — Ненецкого автономного округа.

25 сентября Кремль начал осеннюю серию отставок глав регионов. Близкие к власти источники РБК тогда сообщали, что уйти могут до десяти губернаторов.