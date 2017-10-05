15:50:23 Четверг, 5 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответит на вопросы читателей ИА «PenzaNews» 6 октября с 11.00 до 13.00

Юрий Моисеев назначен и.о. главы администрации Неверкинского района

12:51 | 05.10.2017 | Политика

Печать

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Неверкинского района Пензенской области четвертого созыва единогласно приняли решение о назначении Юрия Моисеева исполняющим обязанности главы администрации в ходе второй очередной сессии.

Юрий Моисеев назначен и.о. главы администрации Неверкинского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно имеющимся сведениям, она состоялась в минувший вторник, 3 октября.

Ранее — в ходе первой организационной сессии собрания представителей четвертого созыва — было принято решение о прекращении полномочий Юрия Моисеева как главы администрации Неверкинского района в связи с истечением срока контракта, а исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя по вопросам экономического развития Александра Агальцова.

Решение о назначении главы администрации района на срок полномочий собрания представителей нового созыва будет принято по результатам конкурса, который назначен на 7 ноября.
Актуальное
Читайте также
Неверкинский лимонад и напиток из алоэ планируется поставлять в Таджикистан и Вятку Работа губернского лицея Пензы будет включена в банк лучших региональных практик
Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе продлится до 7 октября В Пензе конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной будет посвящен малой родине
Валерий Савельев поздравил пензенских педагогов с Днем учителя В Пензе из-за пожара в сауне эвакуировали более 10 человек
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама