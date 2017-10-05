Юрий Моисеев назначен и.о. главы администрации Неверкинского района Политика

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Неверкинского района Пензенской области четвертого созыва единогласно приняли решение о назначении Юрия Моисеева исполняющим обязанности главы администрации в ходе второй очередной сессии.

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Согласно имеющимся сведениям, она состоялась в минувший вторник, 3 октября.

Ранее — в ходе первой организационной сессии собрания представителей четвертого созыва — было принято решение о прекращении полномочий Юрия Моисеева как главы администрации Неверкинского района в связи с истечением срока контракта, а исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя по вопросам экономического развития Александра Агальцова.

Решение о назначении главы администрации района на срок полномочий собрания представителей нового созыва будет принято по результатам конкурса, который назначен на 7 ноября.