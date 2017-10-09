Досрочно прекращены полномочия депутата Дмитрия Уханова Политика

Малая Сердоба, 9 октября 2017. PenzaNews. Полномочия депутата комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Пензенской области второго созыва Дмитрия Уханова, избранного от партии «Единая Россия», прекращены досрочно по требованию прокуратуры.

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«Установлено, что депутат Дмитрий Уханов представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе. В своей справке он не указал величину дохода по основному месту работы в размере более 380 тыс. рублей. Кроме того, в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги народный избранник не указал имеющийся у нее автомобиль «Lada Priora», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что по итогам проверки прокурор внес в комитет местного самоуправления представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции.

«По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены», — сказала собеседница агентства.