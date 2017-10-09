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Досрочно прекращены полномочия депутата Дмитрия Уханова

17:49 | 09.10.2017 | Политика

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Малая Сердоба, 9 октября 2017. PenzaNews. Полномочия депутата комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Пензенской области второго созыва Дмитрия Уханова, избранного от партии «Единая Россия», прекращены досрочно по требованию прокуратуры.

Досрочно прекращены полномочия депутата Дмитрия Уханова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что депутат Дмитрий Уханов представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе. В своей справке он не указал величину дохода по основному месту работы в размере более 380 тыс. рублей. Кроме того, в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги народный избранник не указал имеющийся у нее автомобиль «Lada Priora», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что по итогам проверки прокурор внес в комитет местного самоуправления представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции.

«По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены», — сказала собеседница агентства.
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