Досрочно прекращены полномочия двоих депутатов собрания представителей Нижнего Ломова Политика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Полномочия депутатов собрания представителей города Нижнего Ломова Пензенской области пятого созыва Николая Нерусина и Владимира Мушкетова досрочно прекращены по требованию прокуратуры.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции были выявлены факты предоставления недостоверных сведений об имеющемся в собственности депутатов недвижимом имуществе.

«Так, депутатом Николаем Нерусиным в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год не указана принадлежащая на праве собственности квартира», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что Владимир Мушкетов не включил в справку жилой дом своей супруги.

«В связи с этим нижнеломовским межрайонным прокурором в собрание представителей города было внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов», — сказала Светлана Артамонова.

Как сообщается на сайте избирательной комиссии Пензенской области, Николай Нерусин был избран депутатом собрания представителей Нижнего Ломова от регионального отделения партии «Единая Россия», а Владимир Мушкетов участвовал в выборах как самовыдвиженец.