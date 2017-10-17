Валерий Плахута освободил пост директора «Аншлага» в связи с работой в Заксобрании Политика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Председатель совета пензенского реготделения «Справедливой России» Валерий Плахута освободил пост директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» в связи с работой заместителем председателя комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, налоговой и финансовой политике, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе.

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«То, что сейчас происходит по смене руководства «Аншлага», это было намечено, еще когда [...] [я] планировал свое участие в избирательной кампании. Другое дело, что мы надеялись на большее число мандатов [для «Справедливой России»], на другие персоналии. Но, по большому счету, к перемене места работы мои товарищи меня готовили. Состоялось то, что должно было, и каких-то особых форс-мажоров здесь нет», — прокомментировал он ИА «PenzaNews» свой уход из муниципального предприятия.

Валерий Плахута уточнил, что некоторое время назад написал заявление об увольнении в связи с переходом на выборную должность на имя главы администрации города Виктора Кувайцева.

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«По итогам избирательной кампании в Законодательное собрание Пензенской области нам в 2017 году удалось получить один мандат. Это для «Справедливой России» очень серьезное достижение, потому что мы, по большому счету, не представлены нигде были — ни в городской думе у нас не было своих представителей до этого, ни в Законодательном собрании. К сожалению, авторитет приходится зарабатывать. Плюс [...] были определенные распри внутри самой партии. Нам удалось партийную дисциплину укрепить», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Плахута занимал должность директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» с апреля 2005 года. В минувший понедельник, 16 октября, стало известно, что на этом посту его сменил Алексей Никулин, который до настоящего времени занимал должность директора муниципального казенного учреждения «Рекламная служба города Пензы».