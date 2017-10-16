Никулин сменил Плахуту на посту директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Экономика

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Алексей Никулин, который до настоящего времени занимал должность директора муниципального казенного учреждения «Рекламная служба города Пензы», назначен руководителем МУП «Рекламное агентство «Аншлаг». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии вечером в понедельник, 16 октября.

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«Директором МКУ «Рекламная служба города Пензы» назначен Константин Кузнецов, который до этого работал в должности заместителя руководителя учреждения», — добавили в городской администрации.

Биография

Плахута Валерий Анатольевич

Причины данных кадровых перестановок в пресс-службе не уточнили.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с апреля 2005 года директором МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» в Пензе трудился Валерий Плахута, который также является председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В сентябре 2017 года он был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.