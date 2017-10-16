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Никулин сменил Плахуту на посту директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг»

18:33 | 16.10.2017 | Экономика

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Алексей Никулин, который до настоящего времени занимал должность директора муниципального казенного учреждения «Рекламная служба города Пензы», назначен руководителем МУП «Рекламное агентство «Аншлаг». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии вечером в понедельник, 16 октября.

Никулин сменил Плахуту на посту директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Директором МКУ «Рекламная служба города Пензы» назначен Константин Кузнецов, который до этого работал в должности заместителя руководителя учреждения», — добавили в городской администрации.

Биография

Плахута Валерий Анатольевич

Причины данных кадровых перестановок в пресс-службе не уточнили.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с апреля 2005 года директором МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» в Пензе трудился Валерий Плахута, который также является председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В сентябре 2017 года он был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.
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