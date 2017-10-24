Пензенские активисты «Левого фронта» соберутся 25 октября на конференцию Политика

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Второй этап отчетно-выборной конференции регионального отделения движения «Левый фронт» состоится в Пензе в предстоящую среду, 25 октября — в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции по старому стилю.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» член регионального исполкома «Левого фронта», глава пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин, аналогичные мероприятия в этот день пройдут во многих регионах страны, однако центральным событием станет пресс-конференция с участием лидера движения Сергея Удальцова.

«Она состоится в городе трех революций — Санкт-Петербурге — и будет посвящена возобновлению деятельности «Левого фронта» после вынужденного перерыва, связанного с уголовным преследованием активистов. Ее участниками, как ожидается, станут Сергей Удальцов, Борис Кагарлицкий, Максим Шевченко, Виктор Тюлькин, Александр Бузгалин, Евгений Козлов, Леонид Развозжаев и Алексей Сахнин», — сказал собеседник агентства.

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На вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, намерен ли он поехать в Санкт-Петербург, Сергей Падалкин ответил, что в этот день будет участвовать в конференции пензенского отделения движения, в ходе которой будут избраны члены совета, исполкома, а также координаторы и делегаты на съезд.

Кроме того, по его словам, планируется обсудить план работы на полгода.

«Важнейшими направлениями своей деятельности в Пензе «Левый фронт» видит проведение кампаний — за широкую амнистию, за прямые выборы мэра. На конференции будет решаться вопрос взаимодействия с другими оппозиционными — прежде всего, левыми — организациями: КПРФ, «Поколением нового времени», анархистами и так далее, а также с гражданскими активистами — экологами, обманутыми дольщиками и другими», — пояснил Сергей Падалкин.

В качестве ближайших планов он назвал участие активистов «Левого фронта» в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Великого Октября, однако заметил, что первая акция после избрания руководящих органов движения в Пензе может состояться раньше 7 ноября.