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Синенков не комментирует возможное назначение на пост главы пензенского департамента СМИ

17:45 | 25.10.2017 | Политика

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Директор гимназии №42 Олег Синенков не подтвердил, но и не опроверг ранее появившуюся информацию о том, что его кандидатура рассматривается на пост начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Синенков не комментирует возможное назначение на пост главы пензенского департамента СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Без комментариев», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews» в ответ на вопрос о том, поступало ли ему предложение занять ответственную должность, которая стала вакантной после увольнения Евгения Сиротского.

Олег Синенков отказался отвечать на любые вопросы, касающиеся данной темы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Евгений Сиротский работал в ранге исполняющего обязанности руководителя департамента информационной политики и СМИ Пензенской области менее года. Он занял этот пост в октябре 2016 года после ухода Олега Долженко, а освободил его вскоре после выборов в Заксобрание региона шестого созыва — 15 сентября 2017 года.

При этом на сайте ведомства соответствующая информация отсутствует — пользователи не имеют возможности узнать об увольнении руководителя из новостей на портале. Раздел, предназначенный для размещения сведений о начальнике, на данный момент пуст.
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