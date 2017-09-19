Евгений Сиротский прокомментировал свой уход с поста главы пензенского департамента СМИ Политика

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Евгений Сиротский, покинувший должность исполняющего обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, прокомментировал ИА «PenzaNews» свое увольнение.

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«Контракт заключался на год [до 14 октября]. Я написал заявление на увольнение, дату мы согласовали. [...] Никакой роли этот месяц уже не играл. У меня личная причина есть, мне надо было чуть пораньше», — отметил он.

Евгений Сиротский уточнил, что не планирует в ближайшее время работать.

«Возраст уже, хватит работать. […] А там поживем, посмотрим. Но пока точно нет», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что обязанности руководителя ведомства временно возложены на его заместителя Олесю Вишнякову, но кандидат на его должность пока не определен.

«Решение будет принимать, конечно, губернатор [Иван Белозерцев]. […] Эта работа сложная. Я даже затрудняюсь сказать, кого бы я увидел [своим преемником]. Я думаю, что это будет не быстрый процесс», — сказал Евгений Сиротский.

Экс-глава ведомства отметил, что перед новым руководителем будет стоять целый комплекс разноплановых задач.

«В первую очередь департамент СМИ — это хозяйствующий субъект, у которого есть порядка 30 ГАУ [государственных автономных учреждений], у которых есть свои проблемы и финансовые, и технические — где-то ремонт, где-то оборудование. Плюс, конечно, информационная политика — ее никто не снимал», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», член президиума политсовета реготделения «Единой России» Евгений Сиротский был назначен и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области примерно через две недели после того, как должность руководителя ведомства освободил Олег Долженко. Тот в свою очередь занимал пост главы вновь созданного департамента с начала 2016 года.

До этого в структуре органов госвласти Пензенской области действовал департамент внутренней политики и массовых коммуникаций, который возглавлял Александр Елатонцев. Он был назначен руководителем ведомства еще во времена губернаторства Василия Бочкарева и остался при своей должности после формирования главой региона Иваном Белозерцевым нового состава областного правительства 1 декабря 2015 года.