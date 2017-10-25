«Левый фронт» в Пензе должен стать местом консолидации всех левых сил — Сергей Падалкин Политика

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Обновленный «Левый фронт» в Пензе должен стать местом консолидации всех активистов левого толка и готов к сотрудничеству с любыми политическими силами, придерживающимися соответствующих взглядов. Об этом ИА «PenzaNews» заявил координатор, член исполкома реготделения движения Сергей Падалкин, который также является руководителем пресс-службы пензенского обкома Компартии России.

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«Своим ближайшим союзником мы видим КПРФ как наиболее крупную левую партию. Мы готовы встречаться и обсуждать вопросы взаимодействия и с другими левыми организациями — официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партией» (ОКП), «Российским объединенным трудовым фронтом», «Поколением нового времени» (ПНВ) и так далее», — сказал собеседник агентства, комментируя итоги второго этапа отчетно-выборной конференции «Левого фронта» в Пензе, завершившегося поздно вечером в среду, 25 октября.

По его мнению, в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции не время тратить силы на борьбу с союзниками по левому флангу, хотя у ряда организаций есть взаимные претензии друг к другу.

«ПНВ часто выступает с претензиями к КПРФ из-за каких-то личных обид и разногласий. При этом КПРФ может критиковать ПНВ за участие в митингах сторонников Алексея Навального. Но у всех этих организаций есть точки соприкосновения, и по каким-то конкретным темам мы все можем действовать консолидировано. Считаем, что 7 ноября — в день 100-летия Великого Октября — все левые должны принять участие в общей демонстрации, а не проводить несколько разных акций. Мы приглашаем и ПНВ, и ОКП, и анархистов присоединиться к шествию КПРФ — показать, что левые силы не раздроблены, что они могут действовать сообща», — сказал Сергей Падалкин.

Говоря в целом о предстоящей работе «Левого фронта», он отметил, что движение намерено привлечь к ней не только общественные организации, но и политических и гражданских активистов.

«Надеемся, что к работе по консолидации оппозиции присоединятся известные активисты — например, Наталья Подзорова, Александр Фроленков и другие», — уточнил координатор реготделения движения.

По его словам, «Левый фронт» в Пензе намерен проводить свои протестные акции как в рамках общефедеральной повестки, так и по региональным вопросам.

«Мы присоединимся к кампании за широкую амнистию, проведем акции против бедности и неравенства под условным названием «День народного гнева». Что касается местных тем, то «Левый фронт» намерен провести серию акций за прямые выборы мэра. В 2019 году состоятся выборы депутатов Пензенской городской думы. Мы считаем, было бы разумным провести в единый день голосования и всенародные выборы мэра города», — сказал Сергей Падалкин.

Он также добавил, что особое внимание «Левый фронт» планирует уделить социальным проблемам — незаконному строительству, обманутым дольщикам, вырубке зеленых насаждений, введению новых налогов и тарифов, ситуации в ЖКХ и другим.