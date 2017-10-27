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Полномочия Олега Мельниченко как депутата пензенского Заксобрания прекращены досрочно

11:27 | 27.10.2017 | Политика

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва постановило считать досрочно прекращенными полномочия депутата Олега Мельниченко на основании его письменного заявления в связи с избранием членом Совета Федерации РФ.

Полномочия Олега Мельниченко как депутата пензенского Заксобрания прекращены досрочно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также он выведен из состава комитета регионального парламента по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.

Постановление, которое принято на второй очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 27 октября, вступило в силу.

Оно будет направлено в Совет Федерации, облизбирком и реготделение «Единой России».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по результатам единого дня голосования, состоявшегося 10 сентября 2017 года, Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» по областному избирательному округу.

26 сентября на первой организационной сессии он был наделен полномочиями члена Совета Федерации, 10 октября вошел в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а 25-го числа был избран его председателем.
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