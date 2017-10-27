Алексей Петров будет исполнять функции зампреда комитета Заксобрания без отрыва от работы Политика

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Алексей Петров, входящий во фракцию КПРФ, будет исполнять функции заместителя председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления без отрыва от основной работы. Такое решение принято на второй очередной сессии регионального парламента в пятницу, 27 октября.

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«На основании личного заявления проектом постановления предлагается назначить Петрова Алексея Анатольевича заместителем председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, исполняющим полномочия без отрыва от основной работы», — сказал председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

В итоге «за» проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты.

Ранее предполагалось, что Алексей Петров будет осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе. Соответствующее постановление было принято на первой организационной сессии, прошедшей 26 сентября. Позже стало известно, что он отказался от оплачиваемой должности зампреда.

Таким образом, в четырех комитетах и одной комиссии на профессиональной постоянной основе будут работать пять человек: два представителя «Единой России» — председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов и замглавы комитета по соцполитике Яна Куприна, один народный избранник от КПРФ — председатель комитета по социальной политике Георгий Камнев, а также по одному депутату от «Справедливой России» и ЛДПР — замглавы комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута и заместитель председателя комитета по экономической политике Александр Васильев.