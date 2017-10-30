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Алевтина Решетченко будет руководить наровчатской администрацией до назначения главы

13:22 | 30.10.2017 | Политика

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Наровчат, 30 октября 2017. PenzaNews. Начальник управления образования Мокшанского района Пензенской области Алевтина Решетченко назначена исполняющей обязанности главы администрации Наровчатского района.

Алевтина Решетченко будет руководить наровчатской администрацией до назначения главы

Фото: Narovchat.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте администрации Наровчатского района, соответствующее решение было принято на сессии собрания представителей, состоявшейся в минувшую пятницу, 27 октября.

Депутаты проголосовали по данному вопросу единогласно.

Ожидается, что Алевтина Решетченко будет руководить администрацией до подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности главы, который назначен на 13 ноября.

Ранее главой администрации Наровчатского района являлся Александр Водопьянов, полномочия которого были прекращены в сентябре в связи с истечением срока контракта.

После этого исполняющим обязанности главы был назначен его первый заместитель Александр Разумов.

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Решетченко Алевтина Викторовна родилась в селе Чернышово Белинского района Пензенской области 19 апреля 1967 года.

Окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского.

В 2000 году заняла должность заместителя директора по учебной работе мокшанской средней школы №1.

В 2005 году была удостоена звания почетного работника общего образования РФ.

В 2006 году стала начальником управления образования администрации Мокшанского района.

В 2017 году награждена благодарностью губернатора Пензенской области и почетной грамотой Законодательного собрания региона.
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