Александр Водопьянов назначен и.о. главы администрации Городищенского района Политика

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Городищенского района Пензенской области четвертого созыва приняли решение о назначении Александра Водопьянова исполняющим обязанности главы администрации в ходе третьей очередной сессии.

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Как сообщается на сайте районной администрации, она состоялась в минувший вторник, 17 октября.

К работе в новой должности Александр Водопьянов приступил в среду, 18 октября. Он уже провел личный прием граждан.

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На протяжении длительного периода — с 1998 года — Александр Водопьянов являлся главой администрации Наровчатского района Пензенской области, а с 27 сентября 2017 года — после истечения срока контракта — работал в этой должности с приставкой и.о. до подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности.

На сайте администрации Наровчатского района поясняется, что теперь обязанности главы исполняет первый заместитель Александр Разумов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на кресло главы администрации Городищенского района Пензенской области претендуют два человека, имена которых в конкурсной комиссии пока не называют.

Конкурс на замещение должности главы администрации, назначаемого по контракту, состоится 14 ноября.