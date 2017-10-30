Юрий Щеглов будет исполнять обязанности главы администрации Земетчинского района Политика Земетчино, 30 октября 2017. PenzaNews. 60-летний директор пензенской школы №58, кандидат исторических наук Юрий Щеглов назначен исполняющим обязанности главы администрации Земетчинского района со вторника, 31 октября. Фото: Zemetchino.pnzreg.ru Соответствующее решение принято депутатами местного собрания представителей четвертого созыва в ходе второй очередной сессии, состоявшейся 30 октября. Читайте также

Алевтина Решетченко будет руководить наровчатской администрацией до назначения главы Участие в ней в числе приглашенных лиц принял заместитель председателя правительства региона Василий Трохин, курирующий внутреннюю политику. Должность главы администрации Земетчинского района стала вакантной после истечения срока контракта Вячеслава Градова. С 3 октября, когда прошла первая сессия собрания представителей, и по настоящее время обязанности главы исполнял руководитель аппарата Александр Логинов. Конкурс на замещение должности главы администрации Земетчинского района, назначаемого по контракту, состоится 22 ноября. Нашли ошибку в тексте?

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