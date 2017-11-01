EN
18:06:34 Среда, 1 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Белозерцев назвал Орден Почета общей наградой тех, кто работает в его команде

11:08 | 01.11.2017 | Политика

Печать

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который указом президента России Владимира Путина удостоен Ордена Почета, рассматривает госнаграду как признание заслуг всего коллектива, работающего под его началом.

Белозерцев назвал Орден Почета общей наградой тех, кто работает в его команде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Слова благодарности всем за поздравления с высокой государственной наградой. Безусловно, она принадлежит не только мне лично как губернатору», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в среду, 1 ноября.

«Награда президента РФ принадлежит и тем, кто ежедневно работает в моей команде в интересах региона, делает все для развития Пензенской области», — добавил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что не намерен останавливаться на достигнутом.

«Высокая оценка главы государства является значимым стимулом для дальнейшей активной и успешной работы ради нашей области. Задач много», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удостоен Ордена Почета в соответствии с указом №512, который президент России Владимир Путин подписал 24 октября.

Согласно тексту документа, он отмечен государственной наградой за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Актуальное
Читайте также
Олег Мельниченко провел круглый стол, посвященный ситуации в строительстве Вступил в силу приговор по делу о краже топлива из нефтепродуктопровода под Кузнецком
«МегаФон» и «Дом.ru» запустили акцию «Успеть за интернетом» Земельный участок в Рамзае передан для решения проблемы обманутых дольщиков
На дорогах Пензенской области за день пострадали четыре пешехода В Пензенской области на тренировочном ЕГЭ применят новую технологию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver