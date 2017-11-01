Белозерцев назвал Орден Почета общей наградой тех, кто работает в его команде Политика

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который указом президента России Владимира Путина удостоен Ордена Почета, рассматривает госнаграду как признание заслуг всего коллектива, работающего под его началом.

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«Слова благодарности всем за поздравления с высокой государственной наградой. Безусловно, она принадлежит не только мне лично как губернатору», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в среду, 1 ноября.

«Награда президента РФ принадлежит и тем, кто ежедневно работает в моей команде в интересах региона, делает все для развития Пензенской области», — добавил Иван Белозерцев.

Награда Президента РФ принадлежит и тем,кто ежедневно работает в моей команде в интересах региона,делает все для развития Пензенской области — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) November 1, 2017

Он подчеркнул, что не намерен останавливаться на достигнутом.

«Высокая оценка главы государства является значимым стимулом для дальнейшей активной и успешной работы ради нашей области. Задач много», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удостоен Ордена Почета в соответствии с указом №512, который президент России Владимир Путин подписал 24 октября.

Согласно тексту документа, он отмечен государственной наградой за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.