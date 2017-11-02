Мандат Мельниченко планируется передать Лазуткиной Политика

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Мельниченко после его избрания членом Совета Федерации, планируется передать директору компании «СтройСпецБетон» Юлии Лазуткиной.

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Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», в четверг, 2 ноября, региональный политсовет решил рекомендовать ее кандидатуру избирательной комиссии Пензенской области для замещения вакантного мандата.

Это решение будет направлено в президиум Генерального совета партии для согласования.

Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по областному избирательному округу. В общеобластной части списка «Единой Россией» он шел третьим номером. Юлия Лазуткина возглавляла региональную группу №3.

Лазуткина Юлия Викторовна родилась в селе Котловском Колышлейского района Пензенской области 11 марта 1981 года.

В 2002 году окончила факультет экономики и менеджмента Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского.

После этого начала профессиональную деятельность в ООО «Шаттдекор».

В 2009 году стала индивидуальным предпринимателем.

С 2013 года работала менеджером по продажам в ООО «Бетонный завод «Терновский».

В июне 2015 года заняла должность коммерческого директора ООО «Бетонный завод «Ломовский».

В мае 2015 года возглавила ООО «Виктория».

С января по июль 2016 года являлась директором по развитию в ООО «Единая информационная система».

В июле 2016 года заняла пост директора по развитию в ООО «СтройСпецБетон», в феврале 2017 года была назначена руководителем предприятия.

Не замужем. Имеет двоих детей.