Между парламентами Пензенской и Брянской областей заключено соглашение о сотрудничестве Политика Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и председатель Брянской областной думы Владимир Попков подписали соглашение о сотрудничестве в Брянске в четверг, 9 ноября. Фото: Pnzreg.ru Документом предусмотрен обмен опытом в области законотворческой деятельности, расширение деловых и дружеских контактов. Приоритетными направлениями названы, в частности, совершенствование законодательной деятельности, осуществление депутатского контроля, координация работы по внесению инициатив в Госдуму, взаимодействие в вопросах экологической защиты Брянской и Пензенской областей. Соглашение также предполагает обмен планами, законопроектами, информационно-аналитическими и иными материалами законотворческой деятельности, создание совместных рабочих и экспертных групп, проведение консультаций, конференций, совещаний и слушаний, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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