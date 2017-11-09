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Между парламентами Пензенской и Брянской областей заключено соглашение о сотрудничестве

17:17 | 09.11.2017 | Политика

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и председатель Брянской областной думы Владимир Попков подписали соглашение о сотрудничестве в Брянске в четверг, 9 ноября.

Между парламентами Пензенской и Брянской областей заключено соглашение о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

Документом предусмотрен обмен опытом в области законотворческой деятельности, расширение деловых и дружеских контактов.

Приоритетными направлениями названы, в частности, совершенствование законодательной деятельности, осуществление депутатского контроля, координация работы по внесению инициатив в Госдуму, взаимодействие в вопросах экологической защиты Брянской и Пензенской областей.

Соглашение также предполагает обмен планами, законопроектами, информационно-аналитическими и иными материалами законотворческой деятельности, создание совместных рабочих и экспертных групп, проведение консультаций, конференций, совещаний и слушаний, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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