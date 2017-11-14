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Алевтина Решетченко назначена главой администрации Наровчатского района

09:13 | 14.11.2017 | Политика

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Наровчат, 14 ноября 2017. PenzaNews. Бывший начальник управления образования Мокшанского района Пензенской области Алевтина Решетченко назначена главой администрации Наровчатского района. Соответствующее решение принято в ходе 5-й сессии собрания представителей четвертого созыва в минувший понедельник, 13 ноября.

Алевтина Решетченко назначена главой администрации Наровчатского района

Фото: Narovchat.pnzreg.ru

За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

Алевтина Решетченко будет занимать пост в течение срока полномочий собрания представителей, но не менее двух лет.

С новым назначением ее поздравил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, который также присутствовал на сессии. Он пожелал ей успешной и плодотворной работы.

Как сообщается на сайте администрации Наровчатского района, по результатам работы конкурсной комиссии на рассмотрение депутатов было предложено две кандидатуры. При этом руководитель аппарата районной администрации Татьяна Байчерова отказалась назвать ИА «PenzaNews» имя второго человека, претендовавшего на пост главы.

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Ранее главой администрации Наровчатского района являлся Александр Водопьянов, полномочия которого были прекращены в сентябре в связи с истечением срока контракта.

Решетченко Алевтина Викторовна родилась в селе Чернышово Белинского района Пензенской области 19 апреля 1967 года.

Окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского.

В 2000 году заняла должность заместителя директора по учебной работе мокшанской средней школы №1.

В 2005 году была удостоена звания почетного работника общего образования РФ.

С 2006 года стала начальником управления образования администрации Мокшанского района.

С 27 октября 2017 года — исполняющая обязанности главы администрации Наровчатского района.

13 ноября 2017 года назначена на должность главы администрации Мокшанского района по результатам конкурса.

Награждена благодарностью губернатора Пензенской области и почетной грамотой Законодательного собрания региона.
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