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Николай Уракчеев вновь назначен главой администрации Нижнеломовского района

11:35 | 14.11.2017 | Политика

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Николай Уракчеев, руководивший администрацией Нижнеломовского района Пензенской области с 2014 года, вновь назначен главой исполнительного органа власти. Соответствующее решение принято в ходе 4-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва в минувший понедельник, 13 ноября.

Николай Уракчеев вновь назначен главой администрации Нижнеломовского района

Фото: Rnlomov.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте администрации района, конкуренцию ему составил начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Сергей Ситников.

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После того, как кандидатура Николая Уракчеева была поддержана депутатами, он поблагодарил их за оказанное доверие.

«Все мои усилия, работа были и будут направлены на благо Нижнеломовского района», — сказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Николай Уракчеев стал исполнять обязанности главы администрации Нижнеломовского района Пензенской области с 4 февраля 2014 года — после того, как бывший руководитель муниципального образования Андрей Палазник досрочно сложил полномочия. В феврале того же года Николай Уракчеев избавился от приставки и.о. в данной должности.

27 сентября 2017 года полномочия Николая Уракчеева как главы администрации района были прекращены в связи с истечением срока контракта, спустя несколько дней он был назначен исполняющим обязанности руководителя органа власти.
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