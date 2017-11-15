Иван Кирюхин возглавил администрацию Малосердобинского района Политика

Малая Сердоба, 15 ноября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области четвертого созыва приняли решение о назначении на должность главы районной администрации Ивана Кирюхина, который до последнего времени работал начальником организационного отдела.

Фото: Rmserd.pnzreg.ru

В рамках конкурса на замещение вакантной должности конкуренцию ему составил начальник управления социальной защиты населения администрации района Игорь Козин.

Рассмотрев решение конкурсной комиссии, оценив выступления кандидатов, их профессиональные и деловые качества, депутаты решили назначить на должность главы администрации Ивана Кирюхина.

Полномочия предыдущего главы администрации Малосердобинского района Александра Макушкина, работавшего на этом посту с 2011 года, были прекращены в связи с истечением срока контракта 28 сентября 2017 года.

В настоящее время он исполняет обязанности заместителя главы администрации Городищенского района по промышленности, строительству, транспорту, связи, ЖКХ.