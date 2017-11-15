Николай Тихомиров вновь назначен главой администрации Мокшанского района Политика

Мокшан, 15 ноября 2017. PenzaNews. Николай Тихомиров, занимавший должность главы администрации Мокшанского района Пензенской области с осени 2013 года, вновь назначен на этот пост. Соответствующее решение принято в ходе 4-й очередной сессии районного собрания представителей четвертого созыва.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель аппарата администрации Мокшанского района Анатолий Лошкарев, к работе Николай Тихомиров приступит в предстоящую пятницу, 17 ноября.

Он пояснил, что на вакантный пост претендовали два человека, при этом имя второго кандидата назвать отказался.

Анатолий Лошкарев отметил, что депутаты поддержали кандидатуру Николая Тихомирова единогласно.

Тихомиров Николай Николаевич в 1983 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт.

Трудовую деятельность начал мастером ПМК-3.

С 1984 по 1985 годы работал начальником цеха завода «Стройдеталь №2».

В 1985 году стал мастером – начальником производственной службы треста жилищного хозяйства.

С 1989 по 2003 годы был старшим инженером, начальником отдела, заместителем, первым заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

В 2003 году стал главой администрации Первомайского района Пензы.

С 2006 по 2007 годы — первый заместитель главы администрации Пензы.

В 2007 году работал заместителем директора и директором департамента ЖКХ Пензы.

С 2009 по 2011 годы был заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

С 2011 по 2013 годы работал заместителем директора и руководителем группы автотранспорта филиала «Пензенский» ОАО «Славянка».

В августе 2013 года был назначен заместителем главы администрации Мокшанского района, а в сентябре — исполняющим обязанности главы администрации.

В начале октября 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта, однако через несколько дней он был назначен исполняющим обязанности главы администрации.

С 17 ноября 2017 года назначен главой администрации Мокшанского района на новый срок.

Награжден медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», почетным знаком МЧС России, медалью «В память 200-летия Минюста России», медалью РОСТО, грамотами министерства регионального развития РФ, МЧС РФ, губернатора Пензенской области, Законодательного собрания региона.

Женат, имеет двоих дочерей.