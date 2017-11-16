Администрацию Башмаковского района возглавила Тамара Павлуткина Политика

Башмаково, 16 ноября 2017. PenzaNews. Тамара Павлуткина назначена на должность главы администрации Башмаковского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение вакантной должности.

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Соответствующее решение принято депутатами собрания представителей четвертого созыва в ходе 2-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 16 ноября.

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель аппарата администрации Башмаковского района Наталья Порукова, на должность главы администрации претендовали два человека. При этом кто именно составил конкуренцию Тамаре Павлуткиной, она не уточнила.

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Павлуткина Тамара Анатольевна родилась в Башмаково Пензенской области 4 декабря 1967 года.

В 1989 году окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Биология» с дополнительной специальностью «Химия».

В августе 1989 года начала трудовую деятельность завучем и учителем химии и биологии липовской средней школы Башмаковского района.

В апреле 1990 года стала секретарем заведующего отделом учащейся молодежи и пионеров райкома ВЛКСМ Башмаково.

С мая 1993 года работала заведующей детского сада «Солнышко».

В апреле 2006 года была назначена заместителем главы администрации Башмаковского района.

В 2011 году окончила Пензенский государственный университет по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2013 году завершила обучение в Современной гуманитарной академии по направлению «Юриспруденция».

В сентябре 2017 года была назначена исполняющей обязанности главы администрации Башмаковского района после прекращения полномочий Александра Саванкова в связи с истечением срока контракта.

16 ноября утверждена в должности главы администрации Башмаковского района по результатам конкурса.

Награждена почетной грамотой министерства образования РФ, медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», медалью Сердобской епархии Святого преподобномученика Пахомия Скановского III степени.

Воспитывает двоих сыновей.