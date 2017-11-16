В молодежном парламенте формируется дух будущих региональных политиков — сенатор Политика

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Молодежный парламент Пензенской области является той площадкой, которая формирует дух будущих региональных политиков. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

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Он выразил надежду на то, что каждый из молодых парламентариев будет активно себя проявлять в общественно-политической жизни и сможет через какое-то время стать депутатом Законодательного собрания.

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«По крайней мере, каждому из вас я это от всего сердца желаю. Те навыки, которые вы получите здесь, в процессе работы молодежного парламента, вам пригодятся в жизни», — сказал Олег Мельниченко в ходе первого организационного заседания молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва, которое состоялось в четверг, 16 ноября.

Он пожелал молодым людям, чтобы их инициативы были востребованы на уровне регионального парламента, областного правительства и губернатора.

«В добрый путь! Хороших начинаний!» — сказал сенатор от Пензенской области.