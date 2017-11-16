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Андрей Сушков возглавил молодежный парламент Пензенской области

19:39 | 16.11.2017 | Политика

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Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. 21-летний Андрей Сушков избран председателем молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва в ходе первого организационного заседания, состоявшегося в четверг, 16 ноября.

Андрей Сушков возглавил молодежный парламент Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его кандидатуру предложила молодой парламентарий Наталия Селюкина.

В итоге за Андрея Сушкова проголосовали большинство членов молодежного парламента нового состава, двое воздержались.

«Все, чего удалось достичь молодежному парламенту, нашим организациям — это не моя заслуга, это заслуга нашей команды. Мы все вместе реализуем эти проекты, нам вместе удается это делать. Я искренне надеюсь, что вместе мы достигнем новых результатов», — сказал избранный председатель, обращаясь к присутствующим.

Андрей Сушков добавил, что акцент необходимо делать на законотворчестве, проектной деятельности и взаимодействии с районами.

«Нам необходимо отработать эти три направления», — отметил он.

Сушков Андрей Романович родился в Пензе 25 декабря 1995 года.

Окончил школу №28.

Является студентом историко-филологического факультета Пензенского государственного университета.

Призер всероссийской олимпиады школьников «Будущие исследователи — будущее науки».

Депутат молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области пятого и шестого созывов.

Член региональной организации краеведов Пензенской области, Русского географического общества и Русского исторического общества, молодежного совета при пензенской гордуме. Активист Общероссийского народного фронта.
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