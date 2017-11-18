В Пензе рассмотрение дела об оскорблении Сергея Егорова отложено до 28 ноября Политика

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденного после публикации оппозиционера Павла Арзамасцева в социальной сети, где он назвал заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергея Егорова оскорбительным словом на букву «м», отложено.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» Павел Арзамасцев, на заседание, состоявшееся в судебном участке №6 Ленинского района Пензы в минувшую пятницу, 17 ноября, не явились ни депутат, ни его представитель.

«Представитель прокуратуры был», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что мировой судья Татьяна Карташова назначила следующее заседание на 28 ноября.

«Было удовлетворено наше ходатайство сделать запрос, является ли Егоров политическим деятелем», — сказал оппозиционер, затруднившись при этом ответить, в какую именно инстанцию он будет направлен.

По словам Павла Арзамасцева, подтверждение этого статуса позволит ориентироваться на решение Европейского суда по правам человека, который определяет пределы допустимой критики политического деятеля шире, чем частного лица.

«Они [политики] должны быть готовы к таким рискам, что их могут обозвать», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе и входящий во фракцию «Единая Россия», потребовал наказать оппозиционера Павла Арзамасцева за оскорбление в социальной сети, где тот назвал народного избранника словом из пяти букв, первая из которых «м».

Высказывание в отношении Сергея Егорова было размещено 20 сентября 2017 года в одной из групп в Facebook, где Павел Арзамасцев является модератором.

31 октября прокурор Первомайского района Пензы старший советник юстиции Алексей Попов вынес постановление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».