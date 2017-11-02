Вице-спикер Заксобра требует наказать оппозиционера за оскорбление словом на букву «м» Политика

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе и входящий во фракцию «Единая Россия», требует наказать оппозиционера Павла Арзамасцева за оскорбление в социальной сети, где тот назвал народного избранника словом из пяти букв, первая из которых «м».

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Конфликт предал огласке сам Павел Арзамасцев, который опубликовал в интернете постановление от 31 октября о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», подписанное прокурором Первомайского района Пензы старшим советником юстиции Алексеем Поповым.

В документе поясняется, что высказывание, которое Сергей Егоров расценил как оскорбительное, было размещено в одной из групп в соцсети Facebook, где Павел Арзамасцев является модератором.

Оппозиционер этого факта отрицать не стал и пояснил, что опубликовал сообщение 20 сентября 2017 года примерно в 14.00, находясь в торговом центре «Арбат» на улице Московской в Пензе.

Из объяснений Сергея Егорова следует, что он прочел его 21 сентября с 9.00 до 16.00 на своем рабочем месте в ПГУ, где на тот момент трудился в должности проректора.

Постановление направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №6 Ленинского района Пензы.

Санкция ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» предусматривает наказание в виде административного штрафа: для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Сергей Егоров в разные годы работал заместителем главы администрации Пензы, председателем правительства региона, вице-губернатором.

Избирался в Госдуму России и Законодательное собрание Пензенской области пятого и шестого созывов.

В 2013 году проиграл в суде дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. Претензии Сергея Егорова, который на тот момент занимал пост проректора ПГУ и являлся депутатом регионального парламента, вызвали сведения, содержащиеся в выпущенной обкомом КПРФ газете. В одной из статей говорилось о вырубке деревьев в районе Октябрьского сада города Пензы и строительстве на этом месте коттеджей.

Первоначально единоросс подал иск к обкому Компартии России на общую сумму 1 млн. рублей, однако впоследствии решил привлечь к ответственности студента ПГУ Артема Корецкого, отвечавшего за выпуск газеты.

Интересы молодого человека в суде тогда представлял Олег Шаляпин, который сейчас возглавляет фракцию КПРФ в пензенской гордуме.