Георгий Камнев выступил в Госдуме Политика

Москва, 21 ноября 2017. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев выступил в Госдуме РФ в рамках I всероссийского молодежного форума, организованного в нижней палате парламента.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе пленарного заседания, состоявшегося во вторник, 21 ноября, он представил результаты двухдневной работы одной из групп, сформированных из участников мероприятия, которая проходила в тесном взаимодействии с комитетом по охране здоровья.

Проект команды №15 предусматривает правовое регулирование оборота курительных жидкостей — вейпов.

«Перед началом нашего форума, как вы знаете, мы встречались с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Он говорил о том, что необходимо, чтобы проекты были значимыми, то есть решали какую-то серьезную проблему, эффективными и реальными. Мы считаем, что наш законопроект полностью соответствует этим требованиям», — отметил Георгий Камнев.

По его словам, только в 2016 году оборот курительных жидкостей и соответствующих устройств составил около 20 млрд. рублей.

«За три года, уважаемые коллеги, объем продаж вырос в 7 раз, то есть темпы, вы сами видите, очень серьезные», — подчеркнул лидер пензенских коммунистов.

Георгий Камнев особо обратил внимание на то, что основным потребителем данного товара является молодежь, при этом распространение или потребление курительных жидкостей законодательно не урегулировано.

«В чем состоит основная проблема? Мы разделили ее на две части. Первая — это, конечно же, непосредственный вред здоровью, который оказывают эти вещества при курении — вдыхании пара. Когда вещество попадает на нагревательный элемент, выделяются канцерогены […]. Вторая часть — это привыкание к курению как к самому процессу, то есть это психологическая зависимость», — пояснил депутат регионального парламента.

Он уточнил, что члены рабочей группы видят три основные задачи: недоступность вейпов для подростков, снижение объемов потребления курительных жидкостей и поступление дополнительных доходов в бюджет.

«Какое мы предлагаем решение? Это принятие ряда поправок в четыре нормативных акта. Первое — это 15-й федеральный закон об охране здоровья. Мы хотим внести туда понятийный аппарат о том, что такое курительные жидкости и приборы, с помощью которых это осуществляется. Далее — в Кодекс об административных правонарушениях, который фактически в правовом поле приравнивает курительные смеси к табачным изделиям. Третье — техническое [изменение] — в Налоговый кодекс. Мы предлагаем брать акцизы, которые дополнительно пойдут в бюджет», — сказал Георгий Камнев.

Он уточнил, что акцизы должны быть целевыми — полученные денежные средства необходимо направлять на здравоохранение.

«И, наконец, это технический регламент, это обязательная сертификация и обязательное размещение состава жидкостей при продаже», — добавил коммунист.

Георгий Камнев подчеркнул, что вейпы — реальная проблема для страны, прежде всего для подрастающего поколения.

Читайте также

Мэр Пензы должен избираться всенародно — Георгий Камнев

«Чтобы поставить этому заслон и преграду, не нужно тратить больших денежных средств. Необходимо принятие четырех поправок, которые существенно ограничат распространение этих жидкостей. Предлагаю поддержать эту инициативу, оградить подростков и детей от вейпов, сохранить здоровье нашего будущего поколения», — сказал он.

В итоге проект группы набрал 197 голосов в свою поддержку, что стало максимальным результатом.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Георгий Камнев, данная инициатива в числе трех, получивших максимальную оценку, будет представлена на заседании, в котором примет участие спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Первый всероссийский молодежный форум Госдумы РФ рассчитан на два дня — 20 и 21 ноября.

Мероприятие объединило 423 делегатов из 80 регионов РФ и восемь представителей шести иностранных государств. В их числе молодые депутаты региональных законодательных собраний, представители молодежных парламентов, общественных организаций, ученые, блогеры и журналисты.