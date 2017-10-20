Мэр Пензы должен избираться всенародно — Георгий Камнев Политика

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона трех созывов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев считает, что мэр Пензы должен избираться всенародно.

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«Глава исполнительной власти города должен быть всенародно избран, тогда возможны изменения», — сказал первый секретарь обкома КПРФ, комментируя предложение депутата от фракции «Единая Россия» Юрия Зиновьева изменить название должности «глава города Пензы» на «председатель Пензенской городской думы».

Он добавил, что в целом поддерживает инициативу единоросса, но при этом высказал уверенность в том, что эти изменения ничего не дадут.

«Фактически предложенные поправки сохраняют функционал и лишь меняют названия. Полномочия у председателя городской думы будут такие же, как и у главы города», — цитирует лидера пензенских коммунистов его пресс-служба.

Именно поэтому, по словам Георгия Камнева, необходимы более существенные изменения, как, например, прямые выборы мэра Пензы, за которые выступает КПРФ.

В начале октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе онлайн-конференции в ИА «PenzaNews» коротко ответил на вопрос о своем отношении к идее прямых выборов мэра, который задал глава пресс-службы обкома Компартии России Сергей Падалкин.

«Я отношусь нормально ко всем мероприятиям, установленным законом. В связи с тем, что у нас правоустанавливающим документом не предусмотрено такой процедуры, то я к этому никак не отношусь», — сказал Виктор Кувайцев.

Глава города Пензы — высшее должностное лицо муниципального образования.

Обладает полномочиями председателя Пензенской городской думы, избирается из числа депутатов. Представляет Пензу в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями. Без доверенности действует от имени города Пензы.

С 23 декабря 2015 года данный пост занимает Валерий Савельев.

Глава администрации города Пензы — должностное лицо, возглавляющее деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

Руководит администрацией Пензы на принципах единоначалия. Назначается на должность Пензенской городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Контракт с главой администрации Пензы заключает глава города.

В настоящее время пост мэра Пензы занимает Виктор Кувайцев, который был единогласно избран на сессии гордумы 16 декабря 2015 года.