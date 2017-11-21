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Пензенская область отличилась в реализации майских указов в сфере госуправления

17:10 | 21.11.2017 | Политика

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла третье место в медиарейтинге регионов по реализации майских указов президента России Владимира Путина в сфере государственного управления, который подготовлен компанией «Медиалогия» за октябрь 2017 года.

Пензенская область отличилась в реализации майских указов в сфере госуправления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с медиаиндексом 671,3 пункта. Вторую строчку занимает Саратовская область, у которой 441,4 пункта.

Медиарейтинг Пензенской области составил 106,1 пункта.

В пояснительной записке отмечается, что наибольший интерес СМИ вызвал доклад первого заместителя министра экономики Пензенской области Рауфа Чакаева на заседании штаба по реализации указов президента РФ 31 октября.

В ходе него чиновник сообщил, что число предоставленных государственных и муниципальных услуг в Пензенской области выросло за 9 месяцев 2017 года почти на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив более 1 млн. 50 тыс.

Медиарейтинг регионов построен на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

Построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей в себя около 43 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов.

Данные для рейтинга рассчитаны 21 ноября.
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