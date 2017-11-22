Олег Рачков вновь назначен главой администрации Бековского района Политика

Беково, 22 ноября 2017. PenzaNews. Олег Рачков, занимавший должность главы администрации Бековского района Пензенской области с 2010 года, вновь назначен на данный пост по результатам конкурса.

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Как сообщается на сайте администрации Бековского района, соответствующее решение было принято на сессии собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в минувший вторник, 21 ноября.

На должность главы администрации претендовали несколько человек, однако их количество и имена не называются.

После назначения на должность Олег Рачков выразил слова благодарности губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и депутатскому корпусу за оказанное доверие и пообещал приложить все свои силы и опыт для дальнейшего социально-экономического развития Бековского района.

Рачков Олег Николаевич родился в селе Ивановка Бековского района Пензенской области 5 января 1974 года.

В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского.

В 1993–1995 годах работал учителем начальных классов в школе села Пяша.

В 1995–1998 годах — заместитель директора бековской средней школы №2.

С 1998 по 2000 годы трудился директором школы в селе Гранки Бековского района.

В 2000–2002 годах — ведущий специалист по опеке и попечительству отдела образования администрации Бековского района.

С 2002 по 2003 годы — директор бековской средней школы №2.

С января 2003 года по май 2005 года занимал должность заместителя главы администрации Бековского района.

В 2005 году работал начальником материально-технического отдела бековской центральной районной больницы.

С 2005 по 2010 годы трудился учителем русского языка и литературы в школе №2 поселка Беково.

С марта по июнь 2010 года являлся руководителем аппарата администрации Бековского района.

В июне 2010 года занял должность первого заместителя главы администрации Бековского района.

С июля 2010 года по июль 2012 года — глава администрации Бековского района.

В июле 2012 года был назначен и.о. главы администрации Бековского района на период до подведения итогов конкурса на замещение должности, которая стала вакантной в связи с истечением срока контракта.

В августе 2012 года вновь занял должность главы администрации Бековского района.

2 октября 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта.

21 ноября 2017 года назначен главой администрации Бековского района на срок полномочий собрания представителей четвертого созыва.

Отмечен почетным знаком «Учитель года» (2001), медалью Иоанна Оленевского III степени (2010).