Юрий Ахрамеев вновь назначен главой администрации Спасского района Политика

Спасск, 24 ноября 2017. PenzaNews. Юрий Ахрамеев, занимавший должность главы администрации Спасского района Пензенской области с 2012 года, вновь назначен руководителем органа власти.

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Как сообщается на сайте администрации Спасского района, соответствующее решение было принято в ходе 4-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва.

Кто составил конкуренцию Юрию Ахрамееву в ходе конкурса на замещение вакантной должности на сайте не уточняется.

После назначения глава администрации Спасского района поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Среди тех, кто поздравил Юрия Ахрамеева с назначением, был заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, который пожелал ему совместной плодотворной работы на благо социально-экономического развития Спасского района.

Ахрамеев Юрий Борисович родился в селе Вадинск Пензенской области в 1968 году.

С 1987 по 1989 годы проходил службу в армии.

В 1993 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик».

В том же году стал директором беднодемьяновского центра социального обслуживания населения.

В 2000 году назначен директором муниципального производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Беднодемьяновска.

С 2001 по 2004 годы был главой местного самоуправления Беднодемьяновска.

В 2006 году назначен на должность заместителя главы администрации Спасского района по вопросам экономического развития.

В 2012 году занял пост главы администрации Спасского района, сменив в этой должности Григория Сергушкина, полномочия которого были прекращены в конце ноября 2011 года в связи с отставкой по собственному желанию и выходом на пенсию по выслуге лет.

5 октября его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта. Исполняющей обязанности главы администрации Спасского района была назначена руководитель аппарата Елена Куликова, однако впоследствии полномочия были переданы вновь Юрию Ахрамееву.

23 ноября он был утвержден в должности главы администрации Спасского района.