В центре Пензы прошла акция в поддержку врача Антона Столярова Политика

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. «Левый фронт» провел одиночные пикеты в поддержку завлабораторией пензенского онкодиспансера Антона Столярова в связи с его фактическим увольнением с 1 декабря, которое активисты движения считают политически мотивированным из-за участия врача в выборах в Законодательное собрание области в качестве кандидата от КПРФ.

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Первоначально у въезда на парковку регионального парламента с флагом «Левого фронта» и плакатом с надписью «Господин Егоров, почему сократили врача Столярова?» встал координатор пензенского отделения движения Виктор Хомец.

Затем атрибуты были переданы активисту «Левого фронта» Андрею Артемову.

Как он пояснил корреспонденту ИА «PenzaNews», надпись на плакате обусловлена предположением о том, что предстоящему сокращению должности Антона Столярова «поспособствовал Сергей Егоров», который был конкурентом врача на выборах, а теперь является заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области.

«Есть мнение, что из-за его политической деятельности под видом оптимизации закрыли все его исследования. Он остался врачом, но научную работу перестал вести», — сказал собеседник агентства.

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По словам активиста, своим пикетом он намерен привлечь внимание власти и общества к проблеме давления на людей, придерживающихся оппозиционных взглядов.

Особый интерес акция вызвала у сотрудника службы безопасности регионального парламента, который осведомился о ее целях.

Также на нее обратили внимание случайные прохожие и депутаты Законодательного собрания, которые подъезжали на своих автомобилях к зданию парламента перед началом очередной сессии.

Из окна машины Андрея Артемова поприветствовал депутат от КПРФ Алексей Петров. Никто из народных избранников лично к активисту не подошел.

По наблюдениям корреспондента ИА «PenzaNews», сам депутат Сергей Егоров, к которому и был обращен плакат, мимо пикетчиков не проезжал. Предположительно, он прибыл в здание Заксобрания раньше начала акции.