Максим Иванкин освободил пост начальника управления транспорта и связи Пензы
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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин освободил занимаемую должность.
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Как сообщили ИА «PenzaNews» в приемной управления, с понедельника, 27 ноября, обязанности руководителя исполняет заместитель начальника Юлия Еремина.
Максим Иванкин информацию о своем увольнении комментировать не стал.
Он возглавил городское управление транспорта и связи в марте 2016 года после того, как должность начальника покинул Игорь Норкин, работавший на данном посту на протяжении четырех лет.
Сначала Максим Иванкин трудился в ранге исполняющего обязанности, а в августе 2016 года был утвержден в должности начальника управления транспорта и связи Пензы.