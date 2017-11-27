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Максим Иванкин освободил пост начальника управления транспорта и связи Пензы

11:10 | 27.11.2017 | Политика

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин освободил занимаемую должность.

Максим Иванкин освободил пост начальника управления транспорта и связи Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в приемной управления, с понедельника, 27 ноября, обязанности руководителя исполняет заместитель начальника Юлия Еремина.

Максим Иванкин информацию о своем увольнении комментировать не стал.

Он возглавил городское управление транспорта и связи в марте 2016 года после того, как должность начальника покинул Игорь Норкин, работавший на данном посту на протяжении четырех лет.

Сначала Максим Иванкин трудился в ранге исполняющего обязанности, а в августе 2016 года был утвержден в должности начальника управления транспорта и связи Пензы.
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